27.05.2019 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги финала чемпионата мира по хоккею»

26 мая в Братиславе состоится решающий матч чемпионата мира по хоккею, финалисты которого будут определены днем ранее. Букмекеры уже выделили основных фаворитов первенства - сборные России, Канады и Швеции. При этом, самыми высокими шансами на победу, по их мнению, обладает российская сборная. Для победы в чемпионате, России предстоит обыграть в полуфинале Финляндию и в итоговом матче сойтись с победителем матча Канада-Чехия.

В ходе пресс-конференции, её участники проанализируют путь сборной России через плей-оф, финальный матч ЧМ по хоккею, а также расскажут о перспективах наших хоккеистов на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Участники пресс-конференции:

- Двукратный олимпийский чемпион, хоккеист Александр Кожевников;

- Многократный чемпион мира и Европы, участник легендарной серии СССР-Канада Вячеслав Анисин;

- Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00



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