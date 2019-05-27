Итоги финала чемпионата мира по хоккею
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Начало конференции
13:00
27 мая 2019
Адрес проведения
Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
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27.05.2019 состоится пресс-конференция, посвящённая итогам чемпионата мира по хоккею и результатам сборной России
27.05.2019 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги финала чемпионата мира по хоккею»
26 мая в Братиславе состоится решающий матч чемпионата мира по хоккею, финалисты которого будут определены днем ранее. Букмекеры уже выделили основных фаворитов первенства - сборные России, Канады и Швеции. При этом, самыми высокими шансами на победу, по их мнению, обладает российская сборная. Для победы в чемпионате, России предстоит обыграть в полуфинале Финляндию и в итоговом матче сойтись с победителем матча Канада-Чехия.
В ходе пресс-конференции, её участники проанализируют путь сборной России через плей-оф, финальный матч ЧМ по хоккею, а также расскажут о перспективах наших хоккеистов на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Участники пресс-конференции:
- Двукратный олимпийский чемпион, хоккеист Александр Кожевников;
- Многократный чемпион мира и Европы, участник легендарной серии СССР-Канада Вячеслав Анисин;
- Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49
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