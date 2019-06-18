Итоги ЕГЭ: Как изменится главное школьное испытание?
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Начало конференции
10:30
18 июня 2019
Адрес проведения
Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
аккредитация журналистов8 (495) 925 04 49 8 (916) 107 77 34 8 (915) 023 10 49
18.06.2019 состоится пресс-конференция, посвящённая подведению итогов основной кампании ЕГЭ-2019
18.06.2019 в 10:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги ЕГЭ: Как изменится главное школьное испытание?»
13 июня завершились последние массовые экзамены основной кампании ЕГЭ-2019. До 1 июля остаются резервные дни для сдачи предметов. Основная волна ЕГЭ началась в России 27 мая и за это время более 500 участников были удалены с экзаменов за различные нарушения. При этом на стрессовость условий жаловались не только ученики, но и учителя. Так, профсоюз «Учитель» утверждает, что организация ЕГЭ и ГИА отлажена так, чтобы нервничали и ученики, и родители, и учителя. Кроме того, многие дети остаются недовольны или не согласны с результатами сданных ими экзаменов, что также заставляет их понервничать.
В ходе пресс-конференции, её участники подведут итоги прошедшей кампании ЕГЭ-2019, отметят самые острые и проблемные моменты, которые возникали в процессе, а также расскажут о том, какие изменения ждут ЕГЭ в следующем году.
Участники пресс-конференции:
- Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова;
- Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов;
- Исполнительный директор ассоциации «Школа без опасности» Сергей Силивончик;
Приглашены:
- Представитель от Рособрнадзора.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 10:30
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49
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