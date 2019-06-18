18.06.2019 в 10:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги ЕГЭ: Как изменится главное школьное испытание?»

13 июня завершились последние массовые экзамены основной кампании ЕГЭ-2019. До 1 июля остаются резервные дни для сдачи предметов. Основная волна ЕГЭ началась в России 27 мая и за это время более 500 участников были удалены с экзаменов за различные нарушения. При этом на стрессовость условий жаловались не только ученики, но и учителя. Так, профсоюз «Учитель» утверждает, что организация ЕГЭ и ГИА отлажена так, чтобы нервничали и ученики, и родители, и учителя. Кроме того, многие дети остаются недовольны или не согласны с результатами сданных ими экзаменов, что также заставляет их понервничать.

В ходе пресс-конференции, её участники подведут итоги прошедшей кампании ЕГЭ-2019, отметят самые острые и проблемные моменты, которые возникали в процессе, а также расскажут о том, какие изменения ждут ЕГЭ в следующем году.

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова;

Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов;

Исполнительный директор ассоциации «Школа без опасности» Сергей Силивончик;

Приглашены:

Представитель от Рособрнадзора.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 10:30



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