«Школа без опасности»: Охранники вычисляют нарушителей ещё до ЕГЭ
Исполнительный директор ассоциации «Школа без опасности» рассказал на пресс-конференции НСН, как охранники в столичном регионе готовятся к единому госэкзамену в течение года.
В дни проведения Единого государственного экзамена охранникам нет необходимости проверять каждого учащегося на предмет возможного нарушения правил, благодаря работе в течение всего учебного года. Об этом на пресс-конференции НСН рассказал исполнительный директор ассоциации «Школа без опасности» Сергей Силивончик.
«В течение прошлого года у нас внедрялась методика выборочного осмотра учащихся, особенно выпускных классов, с помощью ручного металлодетектора. Есть методическая ориентировка “Анализ и обобщение происшествий в образовательных организациях разных стран”. Когда мы это изучили, мы поняли, что есть определенные закономерности, по которым охранник, пользуясь некоторыми признаками, назовем это основами профайлинга, может в потоке учащихся выделять тех, кто может потенциально представлять опасность и замышлять какие-то асоциально направленные действия. Поэтому в течение года охранник по этим признакам определял учащихся и с помощью ручного металлодетектора осматривал их вещи и рюкзаки», —рассказал он.
Сергей Силивончик добавил, что по крайней мере у столичных школьников, с которыми работает его ассоциация, охранник уже не является фактором стресса, особенно в день сдачи ЕГЭ.
Ранее на пресс-конференции НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова предложила отказаться видеокамер в пользу кондиционеров в аудиториях сдачи единого госэкзамена.
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