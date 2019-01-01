«Школа без опасности»: Охранники вычисляют нарушителей ещё до ЕГЭ

В дни проведения Единого государственного экзамена охранникам нет необходимости проверять каждого учащегося на предмет возможного нарушения правил, благодаря работе в течение всего учебного года. Об этом на пресс-конференции НСН рассказал исполнительный директор ассоциации «Школа без опасности» Сергей Силивончик.

«В течение прошлого года у нас внедрялась методика выборочного осмотра учащихся, особенно выпускных классов, с помощью ручного металлодетектора. Есть методическая ориентировка “Анализ и обобщение происшествий в образовательных организациях разных стран”. Когда мы это изучили, мы поняли, что есть определенные закономерности, по которым охранник, пользуясь некоторыми признаками, назовем это основами профайлинга, может в потоке учащихся выделять тех, кто может потенциально представлять опасность и замышлять какие-то асоциально направленные действия. Поэтому в течение года охранник по этим признакам определял учащихся и с помощью ручного металлодетектора осматривал их вещи и рюкзаки», —рассказал он.

Сергей Силивончик добавил, что по крайней мере у столичных школьников, с которыми работает его ассоциация, охранник уже не является фактором стресса, особенно в день сдачи ЕГЭ.

Ранее на пресс-конференции НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова предложила отказаться видеокамер в пользу кондиционеров в аудиториях сдачи единого госэкзамена.

