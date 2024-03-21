22.03.2024 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Исчезновение лекарств: России грозит дефицит?»
Росздравнадзор предупредил о временных задержках в доставке лекарств в аптеки. Ведомство объяснило это повышенным спросом и проблемами с логистикой. По сообщениям СМИ, почти 80% российских врачей жалуются на дефицит лекарств, показал опрос профессионального сообщества «Врачи РФ». Чаще всего медики заявляли о нехватке антибиотиков, препаратов для лечения сахарного диабета, антидепрессантов, а также противоэпилептических и противосудорожных лекарств. Кроме того, есть проблемы с медтехникой и расходными материалами. С прилавков российских аптек также пропал препарат «Калимейт», который необходим людям на диализе и препараты от коронавируса, содержащие фавипиравир. В частности, пропал российский аналог средства «Авифавир».
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- С какими сложностями сталкивается рынок фармы?
- Существует ли дефицит лекарств сегодня?
- Есть ли аналоги «пропавших» лекарств?
- К каким последствиям может привести отсутствие «исчезнувших» лекарств?
- Какие лекарства сегодня пользуются наибольшим спросом?
- Как отразилось нововведение по отсроченному обслуживанию льготных лекарств на пациентах?
- Какие законодательные инициативы будут рассмотрены в ближайшее время в отношении здоровья граждан России?
Участники пресс-конференции:
- исполнительный директор ассоциации «СоюзФарма», участник рабочей группы по здравоохранению Экспертного совета при Правительстве РФ Мария Литвинова
- глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 15:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8