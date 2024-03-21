22.03.2024 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Исчезновение лекарств: России грозит дефицит?»

Росздравнадзор предупредил о временных задержках в доставке лекарств в аптеки. Ведомство объяснило это повышенным спросом и проблемами с логистикой. По сообщениям СМИ, почти 80% российских врачей жалуются на дефицит лекарств, показал опрос профессионального сообщества «Врачи РФ». Чаще всего медики заявляли о нехватке антибиотиков, препаратов для лечения сахарного диабета, антидепрессантов, а также противоэпилептических и противосудорожных лекарств. Кроме того, есть проблемы с медтехникой и расходными материалами. С прилавков российских аптек также пропал препарат «Калимейт», который необходим людям на диализе и препараты от коронавируса, содержащие фавипиравир. В частности, пропал российский аналог средства «Авифавир».

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

С какими сложностями сталкивается рынок фармы?

Существует ли дефицит лекарств сегодня?

Есть ли аналоги «пропавших» лекарств?

К каким последствиям может привести отсутствие «исчезнувших» лекарств?

Какие лекарства сегодня пользуются наибольшим спросом?

Как отразилось нововведение по отсроченному обслуживанию льготных лекарств на пациентах?

Какие законодательные инициативы будут рассмотрены в ближайшее время в отношении здоровья граждан России?

Участники пресс-конференции:

исполнительный директор ассоциации « СоюзФарма », участник рабочей группы по здравоохранению Экспертного совета при Правительстве РФ Мария Литвинова

», участник рабочей группы по здравоохранению Экспертного совета при Правительстве РФ глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



