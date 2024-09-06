11.09.2024 в 14:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Хоррор-квест: Как остановить смертельную игру»

Три участника хоррор-квеста "Проект-фобия" случайно выпали со второго этажа в Башкирии. По данным СМИ, посетители, испугавшись актера с электрошокером, облокотились на стекло, и рама выпала вместе с ними. Ранее трагедия произошла в квест-парке «Дом ужасов» в Махачкале. Сотрудники хоррор-квеста заковали клиентов в кресла и посадили в клетки. Начался пожар и две девушки погибли.

Таких случаев становится все больше. Эксперты утверждают, что сегодня запустить подобный бизнес может любой предприниматель или организация. При этом он не выйдет за рамки закона, потому что конкретных нормативных актов, регулирующих квесты, просто нет.

Как сегодня законом регулируются подобные опасные развлечения?

Как много хоррор-квестов функционируют в России?

Почему люди добровольно играют в жестокие игры?

Какую ответственность несут организаторы квестов?

Как проверяются аниматоры, пугающие людей на квестах?

Стоит ли запретить подобные игры?

Участники пресс-конференции:

Депутат ГД РФ Екатерина Стенякина;

Управляющий партнер крупнейшей сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Владимир Жиганов

Заслуженный адвокат России, Доктор юридических наук, профессор, Академик РАЕН Людмила Айвар;

Психолог

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

