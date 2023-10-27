27.10.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Хэллоуин по-русски: Как отмечать и во что одеваться?»

31 октября отмечается Хэллоуин — праздник всех святых, пришедший к нам с Запада. И при этом в России Хэллоуин далеко не так популярен, вокруг него каждый год разгораются дискуссии о том «наш» ли это праздник. Ежегодно законодатели и общественники пытаются его запретить и этот год стал не исключением. Так, например, духовенство в Краснодаре призывает не называть Хэллоуин праздником и не отмечать его, а в школах Ижевска предлагают вместо Хэллоуина в этом году праздновать Тыквенный Спас. Не смотря на это интерес людей к праздничным зловещим нарядам не угасает. Так, к примеру, по данным приложения Google Trends, наряд Барби стал самым популярным костюмом на Хэллоуин 2023 года в США. А какие наряды будут популярны в России, стоит ли запретить празднование Хэллоуина и как много сегодня существует магических праздников? Обо всем этом и многом другом расскажут участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов;

Владелец эзотерических магазинов Алена Полынь;

Коммерческий директор сервиса аналитики маркетплейсов Маниплейс Сергей Крутилин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

