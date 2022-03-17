21.03.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Гуманитарный конвой. Как сегодня осуществляется помощь беженцам и переселенцам Донбасса?»

Со времени начала военной спецоперации на Украине, со всех регионов России производится оказание гуманитарной помощи беженцам Донбасса. Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» передала в Российский Красный Крест (РКК) 3 тонны гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Донбасса. На днях Президент организации Ольга Демичева и исполнительный директор Ольга Рустамова вернулись из Ростова, лично сопроводив доставку гуманитарного груза для беженцев в ДОК «Спутник» под Таганрогом, где проживают около 500 вынужденных переселенцев из Донбасса. Напомним, что Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» оказывает поддержку беженцам с территории ДНР, ЛНР и это стало важнейшим направлением, которое прибавилось к ежедневной работе с больными, бездомными, людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. За 2021 год организация выполнила 824 обращения по оказанию помощи в лечении детей Донбасса.

В ходе пресс-конференции будут рассмотрены вопросы, связанные с оказанием гуманитарной помощи Донбассу.

Участники пресс-конференции:

президент МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева ;

; исполнительный директор организации Ольга Рустамова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

