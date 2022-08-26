29.08.2022 состоится пресс-конференция, посвященная гуманитарной ситуации на Донбассе.
29.08.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция «Гуманитарная ситуация на Донбассе. В чем остро нуждаются дети?»
На днях завершилась третья в этом году благотворительная миссия Международной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» на Донбассе. Перед организацией всегда стоят задачи помощи - тяжелобольным и раненым детям – это доставка гуманитарных грузов, медицинского оборудования, медицинских расходных материалов, средств по уходу, детского питания, и того, что необходимо детским медицинским учреждениям Донецкой и Луганской Народных республик. «Справедливая помощь Доктора Лизы» получила уже третий Президентский грант на реализацию Программы помощи тяжелобольным и раненым детям – проект называется «Жить и побеждать» и адресован детям Донбасса.
В ходе пресс-конференции участники расскажут:
- Какая гуманитарная обстановка сегодня на Донбассе?
- В чем остро нуждаются жители и медучреждения Донбасса сейчас?
- Существует ли гуманитарная катастрофа сегодня?
- Какое участие оказывают благотворительные и общественные организации жителям Донбасса?
- Сколько тяжелобольных детей удается вылечить?
Участники пресс-конференции:
- Демичева Ольга, Президент Международной благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы»;
- Гальперин Семен, член правления МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы», врач, волонтер;
- Самойленко Валерий, руководитель Российской Ассоциации медицинских сестер;
- Эпштейн Дмитрий, заместитель руководителя Московской Ассоциации медицинских сестер России.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8