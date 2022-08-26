29.08.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция «Гуманитарная ситуация на Донбассе. В чем остро нуждаются дети?»

На днях завершилась третья в этом году благотворительная миссия Международной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» на Донбассе. Перед организацией всегда стоят задачи помощи - тяжелобольным и раненым детям – это доставка гуманитарных грузов, медицинского оборудования, медицинских расходных материалов, средств по уходу, детского питания, и того, что необходимо детским медицинским учреждениям Донецкой и Луганской Народных республик. «Справедливая помощь Доктора Лизы» получила уже третий Президентский грант на реализацию Программы помощи тяжелобольным и раненым детям – проект называется «Жить и побеждать» и адресован детям Донбасса.

В ходе пресс-конференции участники расскажут:

Какая гуманитарная обстановка сегодня на Донбассе?

В чем остро нуждаются жители и медучреждения Донбасса сейчас?

Существует ли гуманитарная катастрофа сегодня?

Какое участие оказывают благотворительные и общественные организации жителям Донбасса?

Сколько тяжелобольных детей удается вылечить?

Участники пресс-конференции:

Демичева Ольга , Президент Международной благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы»;

, Президент Международной благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы»; Гальперин Семен , член правления МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы», врач, волонтер;

, член правления МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы», врач, волонтер; Самойленко Валерий , руководитель Российской Ассоциации медицинских сестер;

, руководитель Российской Ассоциации медицинских сестер; Эпштейн Дмитрий, заместитель руководителя Московской Ассоциации медицинских сестер России.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



