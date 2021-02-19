20.02.2021 в 17:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция актёра театра и кино Никиты Джигурды и олимпийской чемпионки Марины Анисиной, на тему: «Горько! Свадьба Джигурды и Анисиной»

Спустя несколько лет разлуки, сор и громких скандалов Артист Никита Джигурда во второй раз женится на олимпийской чемпионке Марине Анисиной. Актер и спортсменка впервые поженились в 2008 году. У них родились двое детей — сын Мик-Анжель-Крист и дочь Эва-Влада, но в 2016 году звездная пара подала на развод. И вот спустя 5 лет, 22 февраля в Грибоедовском ЗАГСе состоится свадьба!

Впервые, в пресс-центре НСН, Никита Джигурда и Марина Анисина раскроют все подробности предстоящей свадьбы, а также расскажут, как произошло их воссоединение!

Участники свадебной пресс-конференции:

Актёр театра и кино, кинорежиссёр, Народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда;

﻿Олимпийская чемпионка, российская и французская спортсменка Марина Анисина

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 17:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

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