23.11.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Голый челлендж на фоне храмов. Хайп или оскорбление чувств верующих»

Фотографии блогеров в обнаженном виде на фоне храмов и культурных объектов и ответная реакция российских правоохранителей становятся частью культурного кода страны. Так, на прошлой неделе Следственный комитет по Санкт-Петербургу завел уголовное дело после того, как два подростка снялись с приспущенными штанами на фоне храма Спаса-на-Крови. Начался осенний «флешмоб» чередой уголовных дел за провокационные фото на фоне храмов блогером Русланом Бобиевым и его девушки Анастасии Чистовой в конце октября 2021 года. Молодые люди снялись на Красной площади в позе, имитирующей половой акт. В итоге их приговорили к десяти месяцам колонии по обвинению в оскорблении чувств верующих. Также обвинили в оскорблении чувств верующих петербурженку Ирины Волкову, позировавшей на фоне Исаакиевского собора в стрингах. Суд не стал ее арестовывать, поскольку у нее есть несовершеннолетний ребенок, однако рассмотрение ее дела всё еще продолжается. Еще один случай произошел 18 ноября в Калуге, где блогер из Астрахани сфотографировалась с задранной юбкой на фоне храма в честь Преображения Господня в Калуге.

В ходе пресс-конференции участники планируют обсудить:

Зачем блогеры устраивают подобные «флешмобы»?

Является ли это явление акционизмом?

Почему именно сейчас правоохранительные органы стали уделять особое внимание вопросу оскорбления чувств верующих?

Какое наказание может грозить «голым блогерам» позирующим у храмов?

Участники пресс-конференции:

Александр Волков, священник, председатель Информационной комиссии Московской епархии;

священник, председатель Информационной комиссии Московской епархии; Игорь Трунов , президент Союза адвокатов России

, президент Союза адвокатов России Юрий Оболонский, исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

