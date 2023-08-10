15.08.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Гепатит и туберкулез среди детей. Почему растет заболеваемость?»

Роспотребнадзор сообщает, что за первые пять месяцев 2023 года детская заболеваемость туберкулезом в России выросла на 17%, а гепатитом — на 22%. С начала года туберкулез обнаружили у 704 детей до 14 лет, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Заболеваемость туберкулезом органов дыхания выросла еще больше — на 19%, до 666 случаев. За неполное полугодие также зафиксировали 398 случаев гепатита. Из них 359 — острые гепатиты А, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом хронический гепатит обнаружили у 122 детей, а это на 28% больше, чем год назад.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Дает ли статистика реальную картину ухудшения ситуации с туберкулезом и гепатитом?

Сколько сегодня детей болеют туберкулезом и гепатитом?

Какие меры профилактики существуют?

Как обстоят дела с лечением этих заболеваний?

Что чаще всего становится причиной появления данных заболеваний?

Участники пресс-конференции:

Андрей Петрович Продеус — главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук;

— главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук; Клевно Надежда Ивановна — доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, профессор кафедры фтизиопульмонологии и торакальный хирургии Сеченовского Университета.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



