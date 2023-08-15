«Не умер ни один ребенок!»: Профессор Продеус развеял слухи о страшном туберкулезе

Ситуация с заболеваемостью детьми туберкулезом не является «страшной», а наоборот, заявил на пресс-конференции в НСН главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор Андрей Продеус.

«Нет никаких оснований говорить о якобы увеличении заболеваемости туберкулезом, смертности и страшной ситуации по туберкулезу у детей. Ситуация лучше, чем была раньше. В этом году в России ни один ребенок не умер от туберкулеза», - сказал Продеус.
В России снизилась заболеваемость туберкулезом

Со своей стороны, профессор кафедры фтизиопульмонологии и торакальный хирургии Сеченовского Университета Надежда Клевно сообщила, что заболеваемость остается примерно на прошлогоднем уровне.

«Хочу всех успокоить, ситуация по туберкулезу у нас стабильная и достаточно благополучная в последние годы, - и взрослая, и детская. В прошлом году у нас было выявлено примерно 1600 детей от нуля до 14 лет. В этом году выявлено всего 703 ребенка в возрасте от нуля до 14 лет. Это примерно половина от того количества детей, которое мы выявляем ежегодно по заболеваемости туберкулезом», - отметила Клевно.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что за первые пять месяцев 2023 года детская заболеваемость туберкулезом в России выросла на 17%, а гепатитом — на 22%.

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ФОТО: НСН
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