«Латентная инфекция»: «Диаскинтест» назвали спасением России от туберкулеза
«Диаскинтест» позволил выявить 80% инфицированных детей, а проба Манту – 20%, сказала в эфире НСН Надежда Клевно.
В России научились выявлять «истинное инфицирование» туберкулезом и менингитом у детей на ранней стадии, заявила на пресс-конференции в НСН профессор кафедры фтизиопульмонологии и торакальный хирургии Сеченовского Университета Надежда Клевно.
«Мы сейчас занимаемся ранним выявлением латентно-туберкулезной инфекции, когда есть инфекция, но нет заболевания, и надо сделать все, чтобы ребенок не заболел. У нас есть туберкулинодиагностика и иммунодиагностика с применением "Диаскинтеста", это специфическая диагностика. «Диаскинтест» позволяет выявлять истинное инфицирование туберкулезом. По нашим данным, среди всех заболевших туберкулезом, кому проводили диагностику, только 20% было выявлено с помощью пробы Манту. Остальные 80% детей выявлены с помощью пробы с "Диаскинтестом"», - сказала Клевно.
Она подчеркнула, что этот метод позволяет спасти жизни детей.
«Эта ранняя диагностика спасает жизни: в этом году у нас нет смертей, в прошлом году было четыре ребенка. В прошлом году у нас было 8 случаев менингита, в этом году – только 3. И мы надеемся, что больше их не будет: проводим работу на территориях риска», - добавила Клевно.
Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор Андрей Продеус ранее говорил НСН, что нет никаких оснований говорить о «страшной» заболеваемости туберкулезом в России.
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