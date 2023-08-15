«Латентная инфекция»: «Диаскинтест» назвали спасением России от туберкулеза

В России научились выявлять «истинное инфицирование» туберкулезом и менингитом у детей на ранней стадии, заявила на пресс-конференции в НСН профессор кафедры фтизиопульмонологии и торакальный хирургии Сеченовского Университета Надежда Клевно.

«Мы сейчас занимаемся ранним выявлением латентно-туберкулезной инфекции, когда есть инфекция, но нет заболевания, и надо сделать все, чтобы ребенок не заболел. У нас есть туберкулинодиагностика и иммунодиагностика с применением "Диаскинтеста", это специфическая диагностика. «Диаскинтест» позволяет выявлять истинное инфицирование туберкулезом. По нашим данным, среди всех заболевших туберкулезом, кому проводили диагностику, только 20% было выявлено с помощью пробы Манту. Остальные 80% детей выявлены с помощью пробы с "Диаскинтестом"», - сказала Клевно.

Она подчеркнула, что этот метод позволяет спасти жизни детей.

«Эта ранняя диагностика спасает жизни: в этом году у нас нет смертей, в прошлом году было четыре ребенка. В прошлом году у нас было 8 случаев менингита, в этом году – только 3. И мы надеемся, что больше их не будет: проводим работу на территориях риска», - добавила Клевно.

Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор Андрей Продеус ранее говорил НСН, что нет никаких оснований говорить о «страшной» заболеваемости туберкулезом в России.

