«Ворота открыты!»: Туберкулез перестал быть болезнью бедных

Спецборт МЧС России доставит в Москву часть пострадавших при взрыве в Махачкале В Большой театр вызваны кинологи спецслужб В Москве открыты ещё 10 новых центров «Московского долголетия» Несколько улиц в трёх округах Москвы перекроют 19 и 20 августа Выставка-пристройство собак и кошек пройдёт на Северном речном вокзале