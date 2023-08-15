«Ворота открыты!»: Туберкулез перестал быть болезнью бедных
Лечение коронавируса привело к тому, что туберкулез пришел из тюрем в мир обычных людей, теперь заразиться можно даже в ТЦ, заявил в эфире НСН профессор Андрей Продеус.
Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор Андрей Продеус рассказал на пресс-конференции в НСН, где можно заразиться туберкулезом.
«Туберкулезом можно заразиться от бабушки-дедушки, которые живут с ним давно, в общественных местах, в торговых центрах… Это не болезнь бедных, это не про социально неблагополучные слои населения, хотя в тюрьмах распространенность туберкулёза очень высока. Но за последние годы это заболевание стало иметь постоянную прописку и среди нормальных среднестатистических людей», - сказал Продеус.
По его словам, коронавирус открыл для туберкулеза «ворота» в мир обычных людей.
«Во время ковида многие получали антицитокиновую терапию, иммуносупрессию, чтобы лечить острые формы… В этом отношении коронавирус сдвинул ситуацию и открыл ворота, чтобы туберкулез стал проявляться и у вполне благополучных людей. И это во всем мире так», - констатировал профессор.
Профессор кафедры фтизиопульмонологии и торакальный хирургии Сеченовского Университета Надежда Клевно ранее говорила НСН, что после появления вакцинации от туберкулеза дети перестали умирать от этой болезни.
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