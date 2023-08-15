«Дети перестали умирать»: Эксперты оценили эффективность вакцины от туберкулеза
Вакцинация значительно уменьшает риск тяжелых форм туберкулеза, сказал Андрей Продеус, при этом в России привито от менингита и туберкулеза 95% годовалых детей, добавила Надежда Клевно.
Вакцина от туберкулеза БЦЖ позволяет снизить риск тяжелого заболевания в десятки раз, но не спасает от инфицирования, заявил на пресс-конференции в НСН главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор Андрей Продеус.
«Вакцинация БЦЖ не предупреждает от инфицирования и заболевания туберкулезом в том числе. Её основная задача – предупредить клиническое проявление инфекции. Если ты вакцинирован, то вероятность того, что заболевание будет проявляться, снижается в десятки раз! Вакцинация – для того, чтобы не было тяжелой болезни», - сказал Продеус.
Со своей стороны, профессор кафедры фтизиопульмонологии и торакальный хирургии Сеченовского Университета Надежда Клевно отметила, что после вакцинации дети перестали умирать.
«Вакцинация защищает ребенка раннего возраста (до 3 лет) от тяжелых форм менингита и генерализованного туберкулезного процесса. Дети перестали умирать после того, как появилась вакцинация. Да, в родильном доме вакцинируются не все, есть определенные медицинские противопоказания, бывают и отказы… Но по данным за 2021, 2022 годы уровень вакцинированных в родильных отделениях остается на уровне – около 80%. По отчету Роспотребнадзора, к годичному возрасту вакцинированы уже 95-96% детей», - сказала она.
Ранее Надежда Клевно рассказала НСН, как в России выявляют инфицирование туберкулезом на ранней стадии.
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