18.12.2020 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Гаражные войны: зачем чиновники закручивают гайки накануне амнистии?»

В России с 2021 года вступает в силу закон о «гаражной амнистии», который позволит владельцам гаражей по упрощённой схеме зарегистрировать свои гаражи и участки под ними себе в собственность. Законопроект был предложен Минэкономразвития и позже поддержан премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Мишустин даже отметил, что и сам пострадал от отсутствия такого закона в своё время пострадал он сам: «У меня был гараж, его, к сожалению, мы не смогли удержать». Однако, не смотря на уже скорое вступление в силу данного законопроекта, местные власти по всей стране продолжают массово сносить гаражные боксы, предупреждая об этом всего за несколько дней. Общественники и автовладельцы возмущены происходящим и пытаются отстоят своё имущество.

Участники пресс-конференции расскажут о нарушениях прав владельцев гаражей и попытках местных чиновников снести как можно больше боксов до наступления «гаражной амнистии».

Участники пресс-конференции:

Член комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы Елена Янчук;

Гражданский активист, представляющий интересы владельцев гаражей, чьи права нарушаются Вадим Киктев;

Председатель Движения «Гражданская солидарность» Георгий Фёдоров.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

