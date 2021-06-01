3.06.2021 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН брифинг главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова на тему: «Формирование ответственного отношения к животным»

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить законодательные изменения, направленные на формирование в обществе ответственного отношения к животным. Теперь кабинету министров придётся подготовить поправки об учёте домашних питомцев и мониторинга популяций бездомных животных. Кроме того, кабмину необходимо будет внедрить систему реагирования на обращения граждан о причинении животным вреда их жизни и здоровью или о соответствующей угрозе. Ранее главы комитетов Госдумы по экологии и охране окружающей среды, а также по госстроительству и законодательству Владимир Бурматов и Павел Крашенинников уже направляли в правительство проект поправок в КоАП, направленных на защиту животных. Согласно предложенным мерам, за жестокое обращение с животными или их оставление физическим лицам грозит штраф до 15 тысяч рублей. Также будут введены штрафы за несоблюдение требований к использованию животных в зрелищных целях и по содержанию их в зоопарках, цирках и дельфинариях.

В ходе брифинга Владимир Бурматов расскажет о полном перечне новых норм и штрафов, регулирующих обращение с домашними животными, ожидающих россиян.

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикеру брифинга, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)



