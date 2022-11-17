17.11.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Фарм рынок: существует ли дефицит лекарств?»

Сразу несколько резонансных сообщений появилось за последние несколько дней в СМИ относительно фармрынка, например, эксперты отрасли сообщают, что в московских аптеках почти невозможно найти популярные антибиотики на основе амоксициллина – «Амоксиклав», «Экоклав», «Панцеф», «Аугментин». А порядка 30 московских аптек продает препарат от сахарного диабета «Оземпик» по цене в 2-3 раза выше, чем предельная зарегистрированная. Минпромторг также подтверждает факт дефицита, а в столичном Депздраве утверждают, что никакой нехватки лекарств нет и в помине. В свою очередь эксперты отрасли сообщают, что объем импорта лекарств с начала года упал на 1,5% и перебои с теми или иными препаратами периодически случаются. В связи с этой ситуацией Минздрав распорядился обеспечить как минимум четырехмесячный запас лекарств в регионах.

В ходе пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

• С какими сложностями сталкивается фармрынок сегодня?

• Существует ли дефицит каких-либо лекарственных препаратов?

• Есть ли препараты, полностью пропавшие с прилавков российских аптек?

• Какие лекарства пользуются наибольшим спросом осенью и зимой?

• Как отразилось нововведение по отсроченному обслуживанию льготных лекарств на пациентах?

• Планируются ли в ближайшее время новые законодательные инициативы в отношении здоровья граждан России?

Участники пресс-конференции:

Председатель Общественного совета при Росздравнадзоре, генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев:

Директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова;

Директор департамента маркетинговых исследований рынка компания I’d-360 Марина Шепотиненко

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



