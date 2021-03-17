18.03.2021 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Фальсификат для детей: когда из школ и садиков исчезнет пальмовое масло?

В последнее время в молочных, да и не только, продуктах, распространяемых в России, всё чаще обнаруживается пальмовое масло. Причём производители не спешат указывать на своём товаре содержание такого ингредиента, тем самым прибегая к фальсификации. Фальсифицируют, используя пальмовое масло, самые разные продукты: начиная с шоколада и сгущённого молока, заканчивая обычным сливочным маслом. Результаты международных исследований связывают употребление пальмового масла с повышением холестерина и болезнями сердечно-сосудистой системы, не говоря уже о совсем иной пищевой ценности, чем в молочных жирах. Однако, особенно остро проблема встала в России, когда оказалось, что питание в школах, детских садах и больницах закупается по системе госзаказа, которая отдаёт предпочтение наиболее дешёвым продуктам. Дешевизны же, недобросовестным производителям, удаётся достичь за счёт фальсификации. Вот и получается, что самые уязвимые слои населения – дети и лечащиеся в стационарах, люди вынуждены питаться не просто некачественными продуктами, но даже опасными.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о проблемах фальсификации в России с использованием пальмового масла и их путях решения.

Участники пресс-конференции:

Депутат Госдумы РФ Фатих Сибагатуллин;

Председатель комиссии ОП РФ Республики Дагестан по развитию АПК Абдурахман Чураев;

Руководитель комитета по расследованиям Объединения потребителей России Игорь Болбат.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

