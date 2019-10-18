18.10.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Два года без Дмитрия Марьянова. Итоги следствия и борьба за наследство»

Актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года, на 47-ом году жизни. Как установило следствие, с 6 по 15 октября он находился в реабилитационном центре, где многократно жаловался сотрудникам на плохое самочувствие. Однако директор центра отказывалась доставить актера в больницу и запретила вызывать скорую помощь.

Материалы уголовного дела: итоги следствия;

Последние дни и часы жизни Дмитрия Марьянова. Реконструкция событий.​ Почему актер умирал долго и мучительно?

Как актер оказался в центре «Феникс». Что это за организация, какую деятельность вела? Действительно ли Дмитрий Марьянов​ не подписывал договор с центром об оказании услуг? Чья подпись стоит в договоре в графе «заказчик»? Имел ли центр «Феникс» право оказывать медицинские услуги?

«Дело о наследстве»:​ почему не удается решить вопрос миром? Какую роль в смерти Дмитрия сыграла его жена (ныне – вдова) Ксения Бик. Чем она занималась в то время, когда ее муж мучительно умирал в «Фениксе».

Тайна, которую скрывал Дмитрий Марьянов?





Обо всем этом и многом другом, впервые в пресс-центре НСН, расскажут участники пресс-конференции:

Даниил Марьянов – сын Дмитрия Марьянова;

сын Дмитрия Марьянова; Виктория Крылова – адвокат Даниила Марьянова (сына Д.Марьянова);

адвокат Даниила Марьянова (сына Д.Марьянова); Ольга Аносова – мама сына Дмитрия Марьянова;

мама сына Дмитрия Марьянова; Ирина Лобачева – подруга Д.Марьянова, партнер по ледовым шоу;

подруга Д.Марьянова, партнер по ледовым шоу; Виктория Катаева – журналист, автор петиции «Наказать по всей строгости закона ГРУППУ ЛИЦ, виновных в гибели Дмитрия Марьянова»;

журналист, автор петиции «Наказать по всей строгости закона ГРУППУ ЛИЦ, виновных в гибели Дмитрия Марьянова»; Поклонники, участники интернет-сообщества «Группа памяти Дмитрия Марьянова».

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

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