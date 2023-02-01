02.02.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Детская чума»: ожидать ли пандемию кори?»
Случилось то, о чем предупреждали эксперты еще в 2020 году. По всему миру, включая Россию, фиксируются массовые вспышки кори. В январе стало известно о вспышке кори в Новосибирской области. Болезнь диагностировали у 45 человек, 17 из них - дети. Как сообщил Роспотребнадзор, вирус завез житель Средней Азии. По последним данным инфекция добралась до Барнаула и Омска. В стране началась активная профилактическая работа - анонсирована кампания по вакцинации, которая пройдет с апреля по декабрь 2023 года. Роспотребнадзор настоятельно призывает привиться тех, кто не вакцинирован от кори.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Почему, при наличии вакцинации в России детей, появилась вспышка кори?
- Насколько корь опасна?
- Каковы основные симптомы кори?
- Кто наиболее подвержен этому заболеванию взрослые или дети?
- Нужна ли вакцинация и ревакцинация от кори?
- В каких странах корь носит массовый характер?
Участники пресс-конференции:
- Профессор, врач-инфекционист Николай Малышев;
- Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус;
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 15:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8