01.06.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «День защиты детей: запретят ли аборты в России?»



На днях Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о новых ограничениях на услуги суррогатных матерей. Согласно ему, россиянки не смогут вынашивать детей иностранцев. Одновременно с этим появились новости о том, что Дмитрий Певцов предложил лишить женщин права на аборт. Актер назвал аборты «узаконенным убийством детей», так как они есть в ОМС. На данный момент в России разрешены аборты на сроке до 12 недель по желанию женщины. Протоиерей Лукьянов пошел дальше и предложил запретить скрининг плода для их сокращения. Углубленная программа перинатальных скринингов плода может привести к увеличению количества абортов, поэтому Русская Православная Церковь выступает против обязательного внедрения таких исследований.

Напомним, что по сообщениям СМИ, Россия занимает первое место среди 10 наиболее развитых стран по числу абортов.

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая;

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов;

Также приглашены:

Врач акушер-гинеколог Светлана Лизунова.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какова ситуация с абортами в России на сегодняшний день?

Может ли навредить отсутствие скрининга роженицам?

Кто стоит за пропагандой запрета абортов в России?

К каким последствиям может привести выведение абортов из ОМС?

Кто стоит за пропагандой запрета абортов в России?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



