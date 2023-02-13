14.02.2023 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «День всех Влюбленных: сколько тратят на любовь?»
Подарков ко Дню святого Валентина будет в два раза меньше, чем годами ранее, а сам праздник планируют отмечать лишь 13% опрошенных, такие данные приводит опрос Superjob. Мужчины готовят подарки ко Дню влюбленных чаще, чем женщины (22% против 16%), и тратят на них заметно больше. При этом в Госдуме призвали широко не праздновать День всех влюбленных в России, не стоит устраивать торжества, проводить масштабные акции и мероприятий.
- Правда ли то, что праздник утрачивает свою популярность?
- Чем 2023 год отличается от 2022 в плане подготовки бизнеса к 14 февраля?
- Как россияне собираются отпраздновать день всех влюбленных?
- Какой подарок стал самым популярным в день всех влюбленных?
- Какой регион России готовится к 14 февраля активнее других, судя по запросам?
- Как много людей сегодня ищет любовь на сайтах знакомств?
- Действительно ли существует тренд в обществе и бизнесе на влюбление людей не в мужчин и женщин, а в товары, персонажей, героев игр?
- Как создание метавселенной изменит процесс ухаживание? Станет ли меньше одиноких людей с развитием метавселенной?
Участники пресс-конференции:
- Андрей Бронецкий, Генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба»;
- Роман Маслов, Глава аналитического департамента сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace;
- Росса Бланк, Главный редактор отдела контент-маркетинга TexTerra.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8