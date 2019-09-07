День города по-НАШЕму

Открыта аккредитация СМИ на грандиозный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ»

В первые выходные сентября Москва традиционно готовится отпраздновать День города. К 872-летию столицы радиостанция «НАШЕ Радио» готовит грандиозный по своему размаху подарок!

Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» вновь соберёт всех в центре Москвы – на проспекте Академика Сахарова - и подарит москвичам и гостям столицы незабываемые эмоции и впечатления на весь год. Музыкальный марафон не ограничится одним днём и станет поистине масштабным событием культурной жизни города: на протяжении всего уикенда - 7 и 8 сентября, с 13:00 до самого вечера – зрителей ожидает почти 20 часов НАШЕй музыки.

Успели затосковать по жаркому лету и «Главному приключению года»? Тогда вам точно на «НАШИ В ГОРОДЕ», ведь на впечатляющем музыкальном марафоне с главными хитами выступят участники фестиваля «НАШЕСТВИЕ». Праздновать День города вместе с нами будут легендарные артисты «НАШЕго Радио», на чьих песнях выросло не одно поколение:





ГАРИК СУКАЧЕВ / ПИЛОТ / УНДЕРВУД / ГОРШЕНЕВ / СЕРЬГА / ВАДИМ САМОЙЛОВ / НАЙК БОРЗОВ / ВАЛЕРИЙ СЮТКИН / АРИЯ / СЕРГЕЙ БОБУНЕЦ / 7Б / АЛЕКСАНДР Ф. СКЛЯР И ВА-БАНКЪ / TRUBETSKOY / ОЛЬГА КОРМУХИНА И АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ / НАИВ / СЛОТ и многие другие! (следите за обновлением на nashe.ru)









Контакты для аккредитации и дополнительной информации:

e-mail: otsurikov@nsn.fm

моб. +7 (916) 107-77-34

Олег Цуриков





Данные для аккредитации:

ФИО

Название СМИ

Паспортные данные

Данные на видео- и фототехнику

Контактный номер телефона





Сбор прессы в 12:00 7 и 8 сентября.

Подача заявок не позднее 5.09.2019 г.









Справка:

«НАШИ В ГОРОДЕ» - легендарный фестиваль «НАШЕго Радио». На протяжении 17 лет остается флагманом фестивальной жизни двух столиц и одним из самых любимых городских мероприятий жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Оупен-эйр получил статус музыкальной традиции Северной столицы сразу после первого фестиваля, состоявшегося в мае 2002 года. Каждый год мероприятие посещают десятки тысяч человек: общее количество гостей за все время существования музыкального нон-стопа составило более полумиллиона. Традиционно на «НАШИ В ГОРОДЕ» выступают любимые артисты радиостанции «НАШЕ Радио»: «Алиса», «ДДТ», «Сплин», «Пикник», «Группировка Ленинград», «Ночные Снайперы», «Пилот», «Ария», «Чиж & Co» и многие другие. В 2018 году фестиваль впервые за свою историю сменил место проведения: в связи с 20-летием «НАШЕго Радио» «НАШИ В ГОРОДЕ» отгремели в Москве у стен Кремля! Беспрецедентный по масштабу оупен-эйр собрал более 35 тысяч гостей на Васильевском спуске, а среди выступавших артистов отметились Вадим Самойлов, «Калинов мост», «Ногу Свело!», 25/17, Louna и другие.







