4.02.2021 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Дело о трагедии Влада Бахова. Новые сенсационные показания»

Громкое дело о пропаже и гибели подростка Владислава Бахова тянется уже почти два года. В 2019 году 16лентний парень отправился в окрестности родного Демидова Смоленской области вместе с двенадцатью друзьями, отпраздновать день рождения одного из ребят. Вечеринка закончилась трагично – Влад бесследно исчез. Спустя девять месяцев останки Влада нашли, однако родные подростка убеждены в том, что останки могли подбросить. А все двенадцать подростков - участников злополучной вечеринки на протяжении всех двух лет «живут как в аду»: травля в социальных сетях, угрозы, подарки в виде похоронных венков и не только.

Почему в деле Влада Бахова до сих пор не поставлена точка?

Почему на фоне десятков тысяч ЧП с участием подростков именно данная трагедия получила столь широкий общественный резонанс?

Кто на самом деле стоит за травлей двенадцати подростков и какова истинная цель этой травли?

Впервые в пресс-центре НСН сенсационные доказательства: видео, аудио, переписка, то, что ранее не публиковалось.

Участники пресс-конференции:

Андрей Седурин – организатор той самой вечеринки, после которой бесследно исчез Владислав Бахов;

организатор той самой вечеринки, после которой бесследно исчез Владислав Бахов; Кирилл Бахрамов – один из 12 участников злополучной вечеринки, после которой бесследно исчез Владислав Бахов;

один из 12 участников злополучной вечеринки, после которой бесследно исчез Владислав Бахов; Ксения Бахрамова - сестра Кирилла Бахрамова, одного из участников злополучной вечеринки, после которой бесследно исчез Владислав Бахов;

- сестра Кирилла Бахрамова, одного из участников злополучной вечеринки, после которой бесследно исчез Владислав Бахов; Юлия Вербицкая-Линник – адвокат, кандидат юридических наук;

адвокат, кандидат юридических наук; Ян Гагин – военно-политический эксперт, специалист в области безопасности;

– военно-политический эксперт, специалист в области безопасности; Виктория Катаева – журналист, автор независимого расследования обстоятельств смерти Владислава Бахова, руководитель аналитического отдела «Агентство Расследований 9.1.1»;

Пресс-конференция состояласьится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)





﻿Использование текстовых, аудио- и видеоматериалов опубликованных на сайте NSN.fm или на официальных страницах информационного агентства "Национальная Служба Новостей"в социальных сетях, платформах и сервисах, допускается только с обязательным указанием первоисточника - ИА НСН, а также с гиперссылкой на сайт NSN.fm, как источник информации.







