9.02.2023 в 16:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Делай красиво за нашу Россию». Джигурда и Волочкова презентуют патриотическую песню

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда и блогер Игорь Постолов (ILAMIN) записали патриотическую песню и сняли клип. Композиция получила название «Делай добро, делай красиво, в каждом из нас русская сила». Как отмечают сами артисты - в непростое для многих время творческие люди занимаются тем, что поддерживают дух людей, не давая им впадать в уныние. Так поступали артисты балета во время Великой Отечественной Войны, поддерживая дух солдат и их семей.

Впервые, в пресс-центре НСН, состоится премьера клипа. А так же участники пресс-конференции расскажут о том, как сегодня артисты поддерживают патриотический дух, кто уехал, а кто остался.

Участники пресс-конференции:

Заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова;

Актёр театра и кино, кинорежиссёр, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда;

Блогер, автор песни Игорь Постолов (ILAMIN)

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 16:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

