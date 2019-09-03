3.09.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Дед на передержку: В России появятся «приёмные» старики?»

В Минтруда России предложили улучшить жизнь одиноких пожилых людей, пристраивая их в приёмные семьи. Эксперимент уже проводится в Ханты-Мансийском автономном округе, где приютившие одиноких стариков семьи получают пособие в размере 10 тысяч рублей. Авторы инициативы уже рекомендовали региональным властям распространить эту практику по всей стране. В министерстве уточняют, что взять в семью можно дееспособного гражданина пенсионного возраста, который по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности. Кроме того, у такого человека не должно быть совершеннолетних дееспособных детей, либо они по тем или иным причинам не могут за ним ухаживать. По данным Росстата, в России на данный момент более четверти населения достигло возраста старше трудоспособного, а приёмных семей для пожилых людей на всю страну всего 173.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о том, когда в России станут распространены приёмные семьи для пожилых людей, а также каким критериям такие семьи должны соответствовать.

Участники пресс-конференции:

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Союза Пенсионеров России Валерий Рязанский;

Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс;

Приглашены:

Представители благотворительного фонда «Старость в Радость».

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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