02.02.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Да и пес с ними: чрезвычайная ситуация из-за роста числа бездомных собак»

По сообщениям СМИ участились случаи нападения бездомных стай собак на людей. В Магадане даже введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) с 27 января из-за большого числа бездомных собак на улицах. Об этом сообщается на сайте мэрии российского города. Наиболее резонансным за последнее время стал случай в поселке Домна Забайкальского края, где на семилетнюю девочку напала стая бродячих собак. Собаки загрызли ребенка. Тело девочки было обнаружено на одном из пустырей. После гибели несовершеннолетней жители села начали отстрел собак. Депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов после этого случая эмоционально заявил, что бродячих собак нужно расстреливать, а их защитников — «ставить к стенке», чем вызвал волну обсуждений в сообществе зоозащитников.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Чего не хватает Закону «Об ответственном обращении с животными» для его успешной реализации в субъектах Российской Федерации?

Как сократить количество бездомных животных?

Каким образом сократить количество случаев нападений бездомных собак на людей?

Какие меры необходимо предпринять после случаев нападения животных на людей?

Возможно ли защитить себя от нападения бездомными животными? Как себя вести при нападении?

Участники пресс-конференции:

Президент Союза Кинологических организаций России (СКОР) и Международного кинологического союза (IKU) Владимир Уражевский;

Директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева;

Юрист, председатель Ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



