16.09.2024 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, Академик РАН, Заместителя Президента Российской Академии Образования Геннадия Григорьевича Онищенко на тему: «COVID атакует. Как вирус научился обходить иммунитет?»



По данным молекулярно-генетического мониторинга, проводимого Роспотребнадзором, в последние две-три недели в Российской Федерации в 2,5 раза выросло число пациентов с новыми мутациями коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT. Как уточнили специалисты, эти варианты COVID-19 обладают особыми мутациями в шиповидном белке, что позволяет вирусу избегать иммунного ответа, сохраняя при этом способность эффективно инфицировать клетки. Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что заболеваемость COVID-19 в России выросла за первую неделю сентября на 17,3%, а число госпитализаций увеличилось на 7%.



В ходе брифинга планируется обсудить следующие вопросы:



В чем особенность новых штаммов коронавируса?

Помогает ли иммунитет, выработанный при ОРВИ, бороться с коронавирусной инфекцией?

Какой штамм коронавируса преобладает сегодня?

Кому нужно опасаться COVID-19 в этом сезоне?

Введут ли масочный режим?

Как проходит вакцинация?

Сколько сегодня болеют гриппом?

Каких еще заболеваний ждать этой осенью?



Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало брифинга в 11:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



