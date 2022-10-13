14.10.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, Академика РАН Геннадия Онищенко на тему: «COVID-19 отступает? Мировая статистика и актуальные данные по заболеваемости в России»

В России выявлено минимальное суточное число заболевших коронавирусом за два с лишним месяца — с 3 августа. Такие данные 11 октября приводит федеральный оперативный штаб. Количество новых заболевших по всей стране составило 13 970 человек, 10 октября было заметно больше — 15 661. Так же 12 октября федеральный оперативный штаб заявил, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает снижаться. За минувшие сутки зафиксировано меньше 1 000 новых случаев — впервые с лета. Похожая ситуация и во многих других регионах. Кроме того, 13 октября ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости ковидом в мире на 10% за неделю.

Какова на сегодняшний день ситуация по заболеваемости COVID-19 в России и мире?

Почему в пик сезонных заболеваний гриппа и ОРВИ - COVID-19 отступил?

В каких странах сегодня самая сложна эпидобстановка?

Какова статистика по вакцинации?

Как пандемия ковида сказалась на душевном здоровье граждан?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 916-107-77-34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



