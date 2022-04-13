14.04.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Черный список российских авиакомпаний: безопасно ли теперь летать?»

По сообщениям СМИ с 9 апреля Россия возобновила полноценное авиасообщение в 52 страны мира: стали доступны 16 стран Африки; 24 государства Азии и экзотические Фиджи в Океании; крупнейшие государства Южной Америки соседи по СНГ. Европа — по-прежнему только с пересадками: через Турцию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Молдавию. Однако, из-за санкций Евросоюз ограничил полеты для 21 авиакомпании из России: в частности, введен запрет на поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, оказание услуг по их техобслуживанию и страхованию. Уже эксплуатируемые в стране самолеты должны быть возвращены иностранным лизингодателям. Поэтому туризм и авиаперевозки снова могут пострадать. Напомним, что до пандемии наибольшую долю в сфере торговли коммерческими услугами в России составляли туризм и авиаперевозки. На них приходилось 46% экспорта и 36% импорта.

Кстати, в России запускается производство узкофюзеляжных пассажирских самолётов Ту-214. В настоящее время заложено около 20 машин, а в перспективе (до 2030 года) Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) планирует изготовить порядка 70 единиц.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

На что влияют сертификаты?

Кем сегодня происходит обслуживание комплектующих иностранного производства?

Как долго сейчас простаиваются рейсы?

Сколько пилотов осталось без работы?

Есть ли вероятность «заморозок» внутренних российских рейсов?

Участники пресс-конференции:

Дельдюжов Игорь президент Шереметьевского профсоюза летного состава;

президент Шереметьевского профсоюза летного состава; Роман Гусаров главный редактор Avia.ru;

главный редактор Avia.ru; Игорь Трунов президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



