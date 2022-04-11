12.04.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Chanel и Гитлер: к чему приведет конфликт модного дома с русскими модницами?» В самом начале спецоперации бренд Chanel одним из первых ушел из России вслед за ним подтянулись и другие знаменитые модные бренды Balenciaga, Yves Saint Laurent, Hermes и Cartier. Однако резонансным стал случай из ОАЭ. Там русским девушкам перестали продавать вещи любимого бренда без согласия подписать бумаги, где они обязуются не ввозить и не носить вещи модного дома в России. СМИ стало известно о подобных случаях и в Париже. В связи с чем в социальных сетях появился флешмоб, где Виктория Боня, Ольга Бузова и другие популярные модницы демонстративно резали и жгли сумки, показывая, что больше не хотят иметь отношения к французскому дому моды. Магазины Chanel в Москве и Париже стали обклеивать стикерами с Гитлером.

В скандал вмешалась и пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, написав в своем канале: «Коко Шанель — агент Третьего Рейха и всегда сочувствовала нацистам, бренд решил присоединиться к «русофобской кампании по отмене России», ну а «мы этот порочный круг разорвем».

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

За что модницы режут дорогие сумки известного бренда?

Сколько сумок уже «пострадало» во флешмобе?

Ударит ли этот скандал по имиджу модного бренда Chanel?

Остались ли альтернативы знаменитому бренду в России?

Навсегда ли закрыт теперь российский рынок для Chanel?



Участники пресс-конференции:

Суперзвезда Сергей Зверев;

Международный стилист Александр Белов.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

