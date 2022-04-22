25.04.2022 состоится пресс-конференция по теме туристических предпочтений россиян на майские праздники.
25.04.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Быть или не быть: куда поедут россияне на майские?»
Ряд европейских стран отменили ковидные ограничения на въезд для путешественников из третьих стран, в число которых входят и россияне, однако, ужесточение санкций и геополитическая обстановка сказываются на предпочтениях россиян в отдыхе. Закрыто 11 южных российских аэропортов. Эксперты отрасли сообщают, что транспортная логистика нарушена, а цены на билеты выросли в 2 раза. Согласно опросу ВЦИОМ, больше половины опрошенных россиян проведут праздники дома или на даче. Однако нашлись и те, кто, несмотря на закрытые границы и поставленные на паузу аэропорты на юге страны, выберется в другие города и даже страны.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Во сколько обойдется отдых за рубежом на майские праздники?
- Какие направления лидируют по спросу у россиян?
- Какой отдых предпочитает сегодня люкс сегмент?
- Куда россияне не смогут поехать в ближайшее время?
- Чем руководствуются сегодня россияне при планировании путешествий?
- С какими сложностями российские туристы могут столкнуться на отдыхе?
Участники пресс-конференции:
- Александр Осауленко, директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь»;
- Дмитрий Арутюнов, основатель и гендиректор туроператора АРТ-ТУР;
- Алексей Исаев, коммерческий директор BRONEVIK.com
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 15:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 495 925-04-49
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8