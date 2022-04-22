25.04.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Быть или не быть: куда поедут россияне на майские?»

Ряд европейских стран отменили ковидные ограничения на въезд для путешественников из третьих стран, в число которых входят и россияне, однако, ужесточение санкций и геополитическая обстановка сказываются на предпочтениях россиян в отдыхе. Закрыто 11 южных российских аэропортов. Эксперты отрасли сообщают, что транспортная логистика нарушена, а цены на билеты выросли в 2 раза. Согласно опросу ВЦИОМ, больше половины опрошенных россиян проведут праздники дома или на даче. Однако нашлись и те, кто, несмотря на закрытые границы и поставленные на паузу аэропорты на юге страны, выберется в другие города и даже страны.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Во сколько обойдется отдых за рубежом на майские праздники?

Какие направления лидируют по спросу у россиян?

Какой отдых предпочитает сегодня люкс сегмент?

Куда россияне не смогут поехать в ближайшее время?

Чем руководствуются сегодня россияне при планировании путешествий?

С какими сложностями российские туристы могут столкнуться на отдыхе?

Участники пресс-конференции:

Александр Осауленко, директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь»;

директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь»; Дмитрий Арутюнов, основатель и гендиректор туроператора АРТ-ТУР;

основатель и гендиректор туроператора АРТ-ТУР; Алексей Исаев, коммерческий директор BRONEVIK.com

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

