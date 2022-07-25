26.07.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Бубонная чума: какие риски заражения есть у России?»

Бубонная чума ударила по Китаю: четвертый уровень тревоги объявлен после обнаружения первого заболевшего. Роспотребназдор сообщил, что у нас в стране предприняты все меры для того, чтобы исключить завоз бубонной чумы из Китая. Однако, в Монголии, по сообщениям СМИ, риску подвержены 137 районов в 17 из 21 провинции страны, граничащей с Россией. Эти же регионы могут являться и очагом инфекции. Эксперты говорят, что в прошлые века классическая чума выкашивала до трети населения в Европе, основные разносчики были крысы. Врач Тимур Пестерев рассказал, что вспышка заболевания в КНР стала возможной из-за употребления в пищу зараженных сусликов. Современные антибиотики способны обезвредить микробы бубонной чумы. Рекомендуется избегать контактов с представителями дикой фауны, но несмотря на это врачи говорят, что бубонная чума может привести к гибели человека менее чем за 24 часа, если не принять меры и не начать ее вовремя лечить.

Участники пресс-конференции:

Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус

Профессор, врач-инфекционист Николай Малышев;

В ходе пресс-конференции участники расскажут:

Откуда появилось заболевание «бубонная чума»?

Как бубонная чума распространяется?

Возможна ли эпидемия бубонной чумы?

Как уберечь себя от заболевания?

Какие могут быть последствия болезни?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

