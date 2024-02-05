06.02.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Борьба с преступностью и адаптация детей: Что ждет мигрантов в России?»

На днях в СМИ попали данные сводного отчета МВД о преступлениях, совершенных мигрантами на территории России за десять лет. Эксперты говорят, что в России начинает меняться политика по отношению к приезжим. Согласно этой статистике, наименьший уровень преступности был зафиксирован в 2019 году (22560 случаев), а затем пошел в рост: с 2020-го по 2022-й их число выросло на треть — до 30278 случаев. Увеличилось и количество тяжких и особо тяжких преступлений: если в 2022 году их было 11664 (максимумом с 2013 года), то за первые пять месяцев 2023-го — уже 6674. В частности, растет число иностранцев, привлекаемых к ответственности за незаконный оборот наркотиков и убийства.

Но это не единственная проблема с мигрантами. Во многих городах России мигранты захватывают целые классы и даже школы. Например, в Екатеринбурге в одну из средних школ на окраине в 2022 году записали 120 первоклассников, и только чуть больше 10 из них оказались русскими. На прошлой неделе председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что в Министерстве просвещения разрабатывают образовательные программы для обучения детей с «миграционным» опытом. Даже Президент Владимир Путин обратил на это внимание и поручил правительству разработать предложения по адаптации детей мигрантов для обучения в российских школах

Участники пресс-конференции:

Член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох;

Эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов.

Участники пресс-конференции ответят на следующие вопросы:

Сколько сегодня мигрантов в России?

Из каких стран сегодня едут в Россию мигранты?

С какими проблемами сегодня сталкиваются мигранты и их дети чаще всего?

Изменилась ли ситуация с преступностью мигрантов в 2024 году?

Какие планируются изменения в законодательстве?

Кому запретили работать в России?

Хватает ли сегодня трудовых мигрантов в России?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

