13.09.2019 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Больше «Непара»: Прерванное молчание и новый творческий путь»

В пятницу 13 сентября, продюсер группы «Непара» Олег Некрасов, а также солист коллектива Александр Шоуа расскажут всю правду о распаде дуэта. Кроме того, в этот день в пресс-центре ИА «НСН» Александр Шоуа представит свой сольный альбом, в который вошли 13 песен, а также клип «Останови меня».

Что стало реальной причиной распада группы «Непара»?

19 лет творческой и семейной жизни: Какие отношения сегодня между Александром Шоуа и Викторией Талышинской?

Кому будут принадлежать права на использование песен группы?

Какую роль играет мистика в новом образе Александра Шоуа?

Неожиданный дуэт с солисткой группы «Город 312». Можно ли говорить о новом составе группы «Непара»?

На эти и многие другие вопросы ответят участники пресс-конференции:

Певец, экс-участник дуэта «Непара» Александр Шоуа;

Продюсер группы «Непара» Олег Некрасов;

﻿ Издатель Марк Сдвигов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00



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