3.06.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Болезни банков: В 2019 году России предсказали массовые дефолты»

В 2019 году Центробанк может лишить лицензий не менее 46 банков, в числе которых крупнейшие игроки на рынке - прогнозирует аналитическое агентство «Эксперт РА». Согласно исследованиям экспертов отрасли, здоровье банковского сектора ухудшается уже на протяжении трёх кварталов подряд. Так, в первом квартале 2019 года были отозваны лицензии у пяти банков, а по состоянию на конец квартала почти четверть всех банков, включённых в расчёт, является убыточной. За 6 лет политики зачистки банковского сектора Центробанк отнял лицензию уже у 400 банков из России.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, что ждёт банковский сектор в России и как не оказаться жертвой дефолта.

Участники пресс-конференции:

Финансовый омбудсмен Павел Медведев;

Член комитета ГД РФ по бюджету и налогам Евгений Федоров;

Экономист, экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский;

Приглашены:

Омбудсмен малого и среднего предпринимательства Виктор Ермаков;

Представитель от рейтингового агентства «Эксперт РА»

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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