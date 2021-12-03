08.12.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Без квартиры и с кредитом. В России активизировались кибермошенники».

Специалисты служб кибербезопасности бьют тревогу и предупреждают о новых схемах под конец года. Например, Сбербанк заявил, что финансовые мошенники придумали новую схему, при которой клиент не только берёт кредит, но одновременно с ним закладывает или продаёт своё жильё. Напомним, что ранее Центробанк поделился статистикой: по итогам третьего квартала кибермошенники похитили более 3,2 млрд рублей у клиентов российских банков. Это на 18,5% больше, чем за этот же период в прошлом году. Количество операций, совершаемых без согласия клиентов, увеличилось за год в 1,4 раза. В то же время с июля по сентябрь было заблокировано более 24 тысяч телефонных номеров мошенников.

В ходе пресс-конференции участники планируют обсудить:

Какие ключевые тренды развития киберпреступности?

Как и кем осуществляется контроль над киберпреступностью?

Почему в век информационных технологий люди все равно доверяют лжеуслугам?

Какую ответственность несут банки за сохранение средств клиентов?

Участники пресс-конференции:

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев;

Эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин;

Руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

