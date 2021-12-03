08.12.2021 состоится пресс-конференция по теме роста киберпреступности
08.12.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Без квартиры и с кредитом. В России активизировались кибермошенники».
Специалисты служб кибербезопасности бьют тревогу и предупреждают о новых схемах под конец года. Например, Сбербанк заявил, что финансовые мошенники придумали новую схему, при которой клиент не только берёт кредит, но одновременно с ним закладывает или продаёт своё жильё. Напомним, что ранее Центробанк поделился статистикой: по итогам третьего квартала кибермошенники похитили более 3,2 млрд рублей у клиентов российских банков. Это на 18,5% больше, чем за этот же период в прошлом году. Количество операций, совершаемых без согласия клиентов, увеличилось за год в 1,4 раза. В то же время с июля по сентябрь было заблокировано более 24 тысяч телефонных номеров мошенников.
В ходе пресс-конференции участники планируют обсудить:
- Какие ключевые тренды развития киберпреступности?
- Как и кем осуществляется контроль над киберпреступностью?
- Почему в век информационных технологий люди все равно доверяют лжеуслугам?
- Какую ответственность несут банки за сохранение средств клиентов?
Участники пресс-конференции:
- Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев;
- Эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин;
- Руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8