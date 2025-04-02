04.04.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Бесплодие и выплаты за беременность: Как законодателям увеличить рождаемость?»

Число бесплодных семей в России растет, а каждой шестой супружеской паре, столкнувшейся с этой проблемой, не помогают даже современные методы лечения. Все больше регионов России вводят меры поддержки для беременных несовершеннолетних. Впервые подобная единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей была введена в Орловской области, затем – в Брянской, Воронежской и Кемеровской областях. По мнению аналитиков, подобная мера позволит улучшить демографическую ситуацию в стране. При этом в Госдуме попросили проверить, не подталкивают ли выплаты к ранним родам. Кстати, ранее с 2024-2025 учебного года в российских школах начали преподавать новый предмет — семьеведение, учебники, по которому уже резонансно обсуждаются в СМИ.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Нужны ли уроки семьеведения в школах?

Какие семейные ценности защищает государство?

Каким образом можно улучшить демографию в России?

Действительно ли можно улучшить демографию за счет выплат беременным школьницам?

Как сильно изменился возраст деторождения? Чем опасны "старородящие"?

С какими психологическими проблемами сталкиваются будущие мамы?

Как идеология «childfree» сказывается на рождаемости?

Участники пресс-конференции:

Депутат ГД РФ Александр Спиридонов;

Клинический психолог, спикер Российской Лиги Психологов и Психотерапевтов Ксения Петрова;

Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

