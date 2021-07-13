15.07.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Бедные люди: Когда остановится падение доходов и рост цен?»

Банк России продолжает отмечать рост трендовой инфляции от месяца к месяцу. В июне, в годовом выражение она выросла с 4,75% до 4,91%, в то время как в мае показатель был скорректирован с 5,12% до 5,3%. В отдельных сферах рост цен особенно заметен и чувствителен – производители рыбной гастрономии предупредили ретейлеров о возможном росте цен вплоть до 15% в ближайшее время. А красная икра и вовсе может подорожать на 30% к концу года. Рост цен на продукты питания отмечается и в других областях, а в регулирование цен на сахар и вовсе оказалось вынуждено вмешаться правительство. При таких показателях вкупе с затяжным падением доходов населения, общее обеднение становится особенно заметно через призму успеха магазинов для бедных, так называемых «жёстких дисканутеров». Одни из крупнейших их представителей отметили рост доходов почти на 40% в 2020 году и ещё почти на 30% в первой половине 2021 года.

В ходе пресс-конференции её участники расскажут на какие продукты ожидать особо заметного роста цен и предложат выходы из затянувшегося кризиса.

Участники пресс-конференции:

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров;

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ;

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

