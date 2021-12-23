24.12.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Барби против неваляшки. Как выбрать качественный подарок ребенку»

Остается ровно неделя до празднования Нового года и большинство родителей уже задумывается о том, что подарить своему ребенку. По данным «Яндекс.Маркета» в декабре 2021 года на игрушки приходится 6% покупок, самые популярные из которых конструкторы, настольные игры и игровые наборы. Но, к большому сожалению, не все игрушки могут быть безопасны для ребенка. На днях подмосковные медики составили рейтинг самых опасных игрушек. В него вошли магнитный куб, спиннеры и конструкторы. По мимо этого педиатры советуют обращать пристальное внимание на материал, форму, запах и даже реалистичность привычных детских товаров.

Какие игрушки чаще всего покупают родители своим детям?

Как меняется рынок детских товаров и игрушек в России?

Что чаще всего подделывают и как не купить контрафакт?

Какие отечественные товары и игрушки охотно покупают за рубежом?

Какой должна быть безопасная детская игрушка?

И как заставить ребенка отложить гаджеты и играть в правильные игрушки?

На эти и многие другие вопросы ответят участники пресс-конференции:

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Антонина Цицулина;

Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский ;

; Психолог

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

