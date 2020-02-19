19.02.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Банки в танке. Кто защитит деньги вкладчиков?»

За 2019 год было выявлено более 2,5 миллионов жалоб на телефонное мошенничество, направленное на клиентов российских банков. Кроме того, мошенники постоянно изобретают новые способы завладеть личными данными и деньгами россиян. Число таких случаев растет, так с 2017 года число жалоб только по случаям телефонного мошенничества возросло более чем в 15 раз. Мошенники также используют считыватели карт, скрытые видеокамеры у банкоматов и накладки в картоприёмники. Таким образом, преступники узнают пин-код или получают данные карты, позволяющие сделать дубликат и завладеть денежными средствами.

В связи с обостряющейся ситуацией в банковской сфере, по части мошенничества впервые в пресс-центре НСН депутат Государственной Думы Виталий Милонов представит законодательную инициативу для урегулирования этой ситуации, а также по улучшению деятельности банковской отрасли и снижению кредитного давления на население, эксперты отрасли в свою очередь расскажут как не стать сегодня жертвой банковских мошенников.

Участники пресс-конференции:

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян;

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов;

Эксперт проекта ОНФ «За права заёмщиков» Александра Пожарская;

Жертва телефонных мошенников, телеведущий Павел Мавриди.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (495) 925 04 49

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».

