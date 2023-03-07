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Атака дронов. Как беспилотники добрались до Подмосковья?

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Начало конференции

12:00

9 марта 2023

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

+79035945437

09.03.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Атака дронов. Как беспилотники добрались до Подмосковья?»

В конце февраля в ряде регионов РФ были замечены неопознанные летательные аппараты. Три беспилотника в понедельник вечером были сбиты в Белгороде, еще один - над Суражским районом в Брянской области. Утром во вторник появилась информация о том, что в Коломенском районе Московской области упал еще один дрон. В ночь с 27 на 28 февраля беспилотники пытались также атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее, БПЛА были подавлены. Об этом заявили в Минобороны России.

  • Как часто происходят попытки атаки территории РФ дронами?
  • Какой ущерб могут нанести беспилотники и дроны?
  • Как и чем сегодня предотвращаются подобные атаки?
  • Как беспилотники смогли появится на территории Московской области?
  • Какие расстояния сегодня могут пересекать дроны и беспилотники?

Участники пресс-конференции:

  • Генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437

Фото: commons.wikimedia.org
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