25.07.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Арт-исход и будущее российского кино»

Специальная военная операция на Украине переформатировала и культурную жизнь внутри самой России. Первыми ушли западные фильмы и сериалы. Следом уехали из страны ряд популярных артистов. Оставшимся политики предложили определиться: с кем вы мастера культуры?.. Страсти кипят, при этом российские кинотеатры находятся в предбанкротном состоянии из-за отсутствия фильмов голливудских и других зарубежных студий. По заявлению экспертов из киноиндустрии к концу лета 2022 года может закрыться до 70% кинозалов…

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как изменилась киноиндустрия после февраля 2022 года?

Что будет с фильмами в которых ранее снимались покинувшие Россию артисты?

Как сегодня живут кинотеатры?

Как российское кино сегодня принимается на Западе?

Как повлияет на кинематограф новый закон о пропаганде ЛГБТ?

Участники пресс-конференции:

Генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин ;

; Кинокритик Давид Шнейдеров;

приглашены:

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

