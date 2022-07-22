25.07.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Арт-исход и будущее российского кино»
Специальная военная операция на Украине переформатировала и культурную жизнь внутри самой России. Первыми ушли западные фильмы и сериалы. Следом уехали из страны ряд популярных артистов. Оставшимся политики предложили определиться: с кем вы мастера культуры?.. Страсти кипят, при этом российские кинотеатры находятся в предбанкротном состоянии из-за отсутствия фильмов голливудских и других зарубежных студий. По заявлению экспертов из киноиндустрии к концу лета 2022 года может закрыться до 70% кинозалов…
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Как изменилась киноиндустрия после февраля 2022 года?
- Что будет с фильмами в которых ранее снимались покинувшие Россию артисты?
- Как сегодня живут кинотеатры?
- Как российское кино сегодня принимается на Западе?
- Как повлияет на кинематограф новый закон о пропаганде ЛГБТ?
Участники пресс-конференции:
- Генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин;
- Кинокритик Давид Шнейдеров;
приглашены:
- Депутат Госдумы Екатерина Стенякина.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8