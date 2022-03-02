03.03.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Армия информационной войны: фабрика ботов и хакерские атаки, кто сильнейший в гибридной схватке?»

Прошло семь дней военной спецоперации России на Украине, но противостояние разворачивается не только на земле или в воздухе. В первые же дни конфликта значимыми фигурами также стали хакеры. По мнению экспертов, это не выглядит, как полноценная кибервойна, а, скорее, напоминает киберхаос. Группировки объявляют «войну», то России, то Украине.

Напомним, что на днях хакерская группировка Anonymus объявила России информационную войну в связи с нападением на Украину и с 24 по 28 февраля хакерские атаки на российские компании, государственные органы, банки и СМИ участились как минимум в три раза по сравнению с февралем прошлого года. При этом трафик поступает из разных стран мира, в том числе и с территории России, а сегодня российские хакеры Killnet обрушили сайт Anonymous.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какие новые способы кибератак появились за эту неделю?

На сколько сильна российская «киберармия»?

Возможно ли защитить себя от кибератак простому человеку?

Как в киберпространстве определить «победителя?

Что делать, если твой телефон взломали?

Участники пресс-конференции:

Экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко;

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев;

Российский хакер Александр Варской.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

‎+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

