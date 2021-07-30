4.08.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Аптеки на удалёнке: когда в России начнётся онлайн продажа рецептурных препаратов?»

Аптечные сети по всей России подключаются к реализации лекарственных препаратов дистанционным способом. Аналитики фиксируют рост онлайн-продаж почти на 9%, но есть на рынке и исключения, где доля дистанционных продаж составляет от 30 до 50%. Развивают онлайн-торговлю безрецептурными препаратами не только аптечная розница, но и маркетплейсы. Однако, с каждым днем появляется все больше желающих продавать дистанционно и рецептурные препараты. Уже даже определены пилотные регионы где появится такая возможность - Москва и Белгородская область, но запуск постоянно откладывается из-за риска попадания в сеть недоброкачественных препаратов, хотя эксперимент по внедрению в стране проекта «Электронный рецепт» начался ещё пять лет назад. Сегодня аптеки и пациенты снова подняли этот вопрос, ставший как никогда актуальным во время пандемии.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о плюсах и минусах появления в России электронных рецептов на препараты и возможности приобрести рецептурные лекарства онлайн.

Участники пресс-конференции:

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Натаров;

Директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова;

Фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк;

Член центральной ревизионной комиссии ОНФ, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

