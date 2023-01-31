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Антирекорд по рождаемости: как спасти страну от демографической ямы?

Информация

Начало конференции

13:00

1 февраля 2023

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (916) 107 77 34

1.02.2023 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Антирекорд по рождаемости: как спасти страну от демографической ямы?»

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и представить комплекс дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми до 10 февраля 2023 года. Рождаемость в России продолжила падение, в первом полугодии 2022 года она сократилась на 6,3%, сообщает Росстат. В 2021 году родились только 1,3 миллиона детей. Это меньший показатель за последние 10 лет. По прогнозам Института Гайдара, коэффициент суммарной рождаемости в 2023 г. может упасть до 1,3–1,39 ребенка на женщину, что близко к странам с наименьшей рождаемостью в мире, а число рождений может составить менее 1,2 млн – худшее значение в современной России.

  • Каковы основные причины демографического спада в России?
  • Как идеология «childfree» сказывается на спаде рождаемости?
  • Бесплатная криоконсервация генетического материала участников СВО, как мера повышения рождаемости?
  • Что должен включать в себя комплекс дополнительных мер, способный остановить демографический спад?

Участники пресс-конференции:

  • Директор АНО "Институт демографического развития и репродуктивного потенциала" Руслан Ткаченко;
  • Президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов;
  • Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости
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