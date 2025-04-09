11.04.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Аниме, хоррор и косплей: Опасны ли современные увлечения молодежи?»
Косплей, когда-то нишевое увлечение, сегодня превратился в масштабное явление, привлекающее тысячи подростков. Яркие костюмы, фестивали и встречи — все это часть мира косплея. Эксперты и депутаты считают, что косплей-мероприятия могут негативно влиять на психическое здоровье молодежи. Активисты и представители власти призывают к более строгому контролю за организаторами, указывая на возможные деструктивные намерения и пропаганду сомнительных ценностей. Особое внимание уделяется так называемым "КИЦА маркетам", где безобидные костюмированные шоу перерастают в пропаганду деструктивных идей и эстетики хоррора.
Участники пресс-конференции:
- Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов;
- Организатор мероприятий для детей и взрослых, основатель ивент-агетства «В ВОСТОРГЕ!» Виктория Веснина;
- Психолог Александр Федорович
- юрист
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Почему зумерам нравится косплей и аниме?
- На сколько косплей-вечеринки и фестивали популярны в России?
- Нарушает ли косплей авторские права?
- Чем могут быть опасны косплей-вечеринки для подростков?
- Как переодевание может влиять на детскую психику?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8