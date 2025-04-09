11.04.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Аниме, хоррор и косплей: Опасны ли современные увлечения молодежи?»

Косплей, когда-то нишевое увлечение, сегодня превратился в масштабное явление, привлекающее тысячи подростков. Яркие костюмы, фестивали и встречи — все это часть мира косплея. Эксперты и депутаты считают, что косплей-мероприятия могут негативно влиять на психическое здоровье молодежи. Активисты и представители власти призывают к более строгому контролю за организаторами, указывая на возможные деструктивные намерения и пропаганду сомнительных ценностей. Особое внимание уделяется так называемым "КИЦА маркетам", где безобидные костюмированные шоу перерастают в пропаганду деструктивных идей и эстетики хоррора.

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов;

Организатор мероприятий для детей и взрослых, основатель ивент-агетства «В ВОСТОРГЕ!» Виктория Веснина;

Психолог Александр Федорович

юрист

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Почему зумерам нравится косплей и аниме?

На сколько косплей-вечеринки и фестивали популярны в России?

Нарушает ли косплей авторские права?

Чем могут быть опасны косплей-вечеринки для подростков?

Как переодевание может влиять на детскую психику?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

