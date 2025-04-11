В России резко вырос интерес к аниме- и косплей-вечеринкам для детей
Каждый месяц в поисковых системах фиксируется несколько тысяч запросов на косплей-вечеринки, эта тема резко набрала популярность среди подростков, сказала НСН Виктория Веснина.
Организатор мероприятий для детей и взрослых, основатель ивент-агентства «В ВОСТОРГЕ!» Виктория Веснина в пресс-центре НСН заявила, что спрос на аниме- и косплей-вечеринки в последнее время резко растет.
«Если рассматривать, например, Санкт-Петербург, каждый месяц в поисковых системах фиксируется от 7000 до 9000 запросов по данному формату. Это отражается и на нашем агентстве — ежемесячно приходят по 15-20 запросов на аниме- и косплей-вечеринки, но не в фестивальном формате. Причем родители, иногда даже не разобравшись в материале, спрашивают, есть ли у нас подобные персонажи. А так как наша задача — отслеживать то, что мы даем детям в формате мероприятия, мы знаем, что можно нести в публику, а что нельзя», — сказала Веснина.
Собеседница НСН также призвала родителей вместе с детьми следить за тем, что сейчас модно у молодежи, и помогать им отличать безопасный контент от того, что может нести потенциальную угрозу.
«Когда ребенок слишком уходит в субкультуры и аниме, ему не хватает внутренней семейной опоры. Родители должны отслеживать контент, который потребляет ребенок, вместе что-то смотреть. Если мы будем общаться с детьми, смотреть то, что смотрят они, давать обратную связь и помогать отличать добрые мультики от чего-то, что находится за гранью, всем от этого будет только лучше», — подытожила она.
Ранее глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин заявил, что аниме всегда воспринимался как нишевый контент, однако в России к нему проявляет интерес довольно широкая молодая аудитория. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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