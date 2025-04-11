Организатор мероприятий для детей и взрослых, основатель ивент-агентства «В ВОСТОРГЕ!» Виктория Веснина в пресс-центре НСН заявила, что спрос на аниме- и косплей-вечеринки в последнее время резко растет.

«Если рассматривать, например, Санкт-Петербург, каждый месяц в поисковых системах фиксируется от 7000 до 9000 запросов по данному формату. Это отражается и на нашем агентстве — ежемесячно приходят по 15-20 запросов на аниме- и косплей-вечеринки, но не в фестивальном формате. Причем родители, иногда даже не разобравшись в материале, спрашивают, есть ли у нас подобные персонажи. А так как наша задача — отслеживать то, что мы даем детям в формате мероприятия, мы знаем, что можно нести в публику, а что нельзя», — сказала Веснина.