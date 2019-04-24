пресс-конференции

Афганское «Братство»: Кого оскорбил Павел Лунгин?

24 апреля 11:00

ОТМЕНА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Уважаемые коллеги! Пресс-конференция запланированная к проведению 24.04.2019 в 11:00 на тему: «Афганское «Братство»: Кого оскорбил Павел Лунгин?» ОТМЕНЯЕТСЯ!


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ТЕГИ:Игорь МорозовАфганистанПавел ЛунгинКиноМинкультМинкультуры

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