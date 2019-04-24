ОТМЕНА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Уважаемые коллеги! Пресс-конференция запланированная к проведению 24.04.2019 в 11:00 на тему: «Афганское «Братство»: Кого оскорбил Павел Лунгин?» ОТМЕНЯЕТСЯ!
© Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing
ОТМЕНА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Уважаемые коллеги! Пресс-конференция запланированная к проведению 24.04.2019 в 11:00 на тему: «Афганское «Братство»: Кого оскорбил Павел Лунгин?» ОТМЕНЯЕТСЯ!
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